Главной причиной войны в Украине есть сам Путин и его решения, - еврокомиссар

Что заявил Кубилюс

Еврокомиссар отреагировал на очередные заявления Путина о необходимости устранения "коренных причин" конфликта после его переговоров с представителями США.

По словам Кубилюса, ключевые источники агрессии состоят в действиях самого российского диктатора.

"Настоящие "коренные причины" войны - это сам Путин, его решение оккупировать Крым в 2014 году и полномасштабное вторжение в 2022 году. Это первый раз, когда я соглашаюсь с Путиным: настоящие "коренные причины" войны следует устранить!" - подчеркнул политик.