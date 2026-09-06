Российский диктатор Владимир Путин это единственная настоящая причина войны против Украины. Для достижения мира необходимо устранить его решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса.
Еврокомиссар отреагировал на очередные заявления Путина о необходимости устранения "коренных причин" конфликта после его переговоров с представителями США.
По словам Кубилюса, ключевые источники агрессии состоят в действиях самого российского диктатора.
"Настоящие "коренные причины" войны - это сам Путин, его решение оккупировать Крым в 2014 году и полномасштабное вторжение в 2022 году. Это первый раз, когда я соглашаюсь с Путиным: настоящие "коренные причины" войны следует устранить!" - подчеркнул политик.
Напомним, недавно стало известно, что Россия готовит новую волну целенаправленных диверсий и покушений в странах НАТО.
По данным экспертов по безопасности, Кремль ищет исполнителей через социальные сети для обострения "теневой войны" против Запада.
Кроме того, в Европейском Союзе отмечают, что российский диктатор Владимир Путин сам перенес войну на территорию РФ. В результате постоянной эскалации со стороны Москвы страна-агрессор теперь получает зеркальный ответ.