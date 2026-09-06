Головною причиною війни в Україні є сам Путін та його рішення, - єврокомісар

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Російський диктатор Володимир Путін є єдиною справжньою причиною війни проти України. Для досягнення миру необхідно усунути саме його рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса.

Що заявив Кубілюс Єврокомісар відреагував на чергові заяви Путіна про необхідність усунення "корінних причин" конфлікту після його переговорів із представниками США. За словами Кубілюса, ключові джерела агресії полягають у діях самого російського диктатора. "Справжні "корінні причини" війни - це сам Путін, його рішення окупувати Крим у 2014 році та повномасштабне вторгнення у 2022 році. Це перший раз, коли я погоджуюся з Путіним: справжні "корінні причини" війни слід усунути!" - наголосив політик.