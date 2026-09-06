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Российский диктатор Владимир Путин это единственная настоящая причина войны против Украины. Для достижения мира необходимо устранить его решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса.

Что заявил Кубилюс Еврокомиссар отреагировал на очередные заявления Путина о необходимости устранения "коренных причин" конфликта после его переговоров с представителями США. По словам Кубилюса, ключевые источники агрессии состоят в действиях самого российского диктатора. "Настоящие "коренные причины" войны - это сам Путин, его решение оккупировать Крым в 2014 году и полномасштабное вторжение в 2022 году. Это первый раз, когда я соглашаюсь с Путиным: настоящие "коренные причины" войны следует устранить!" - подчеркнул политик.