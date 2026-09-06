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Главной причиной войны в Украине есть сам Путин и его решения, - еврокомиссар

17:12 06.09.2026 Вс
1 мин
Еврокомиссар жестко ответил Кремлю после переговоров с США
aimg Сергей Козачук
Главной причиной войны в Украине есть сам Путин и его решения, - еврокомиссар Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин это единственная настоящая причина войны против Украины. Для достижения мира необходимо устранить его решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса.

Что заявил Кубилюс

Еврокомиссар отреагировал на очередные заявления Путина о необходимости устранения "коренных причин" конфликта после его переговоров с представителями США.

По словам Кубилюса, ключевые источники агрессии состоят в действиях самого российского диктатора.

"Настоящие "коренные причины" войны - это сам Путин, его решение оккупировать Крым в 2014 году и полномасштабное вторжение в 2022 году. Это первый раз, когда я соглашаюсь с Путиным: настоящие "коренные причины" войны следует устранить!" - подчеркнул политик.

Россия расшатывает безопасность в Европе

Напомним, недавно стало известно, что Россия готовит новую волну целенаправленных диверсий и покушений в странах НАТО.

По данным экспертов по безопасности, Кремль ищет исполнителей через социальные сети для обострения "теневой войны" против Запада.

Кроме того, в Европейском Союзе отмечают, что российский диктатор Владимир Путин сам перенес войну на территорию РФ. В результате постоянной эскалации со стороны Москвы страна-агрессор теперь получает зеркальный ответ.

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