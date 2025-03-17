Головному психіатру ЗСУ Друзю продовжили тримання під вартою

Справа Друзя

Нагадаємо, 21 січня Служба безпеки України повідомила, що затримала головного психіатра ЗСУ, який також обіймає посаду заступника голови Центральної ВЛК.. Джерела РБК-Україна повідомили, що йдеться про Олега Друзя.

Його підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

За даними слідства, протягом повномасштабної війни чиновник збагатився на понад мільйон доларів. Він придбав приватний та земельні ділянки будинок під Києвом, дві квартири в Києві та одну в Одесі, а також чотири елітні авто.

Шевченківський районний суд Києва 22 січня обрав фігуранту запобіжний захід - перебування під вартою з можливістю вийти під заставу, розмір якої 49 млн гривень.

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