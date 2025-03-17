Главному психиатру ВСУ Друзю продлили содержание под стражей

Дело Друзя

Напомним, 21 января Служба безопасности Украины сообщила, что задержала главного психиатра ВСУ, который также занимает должность заместителя председателя Центральной ВВК. Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет об Олеге Друзя.

Его подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

По данным следствия, в течение полномасштабной войны чиновник обогатился более чем на миллион долларов. Он приобрел частный и земельные участки дом под Киевом, две квартиры в Киеве и одну в Одессе, а также четыре элитных авто.

Шевченковский районный суд Киева 22 января избрал фигуранту меру пресечения - пребывание под стражей с возможностью выйти под залог, размер которого 49 млн гривен.

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