Головнокомандувач Данії вирушає в Гренландію на тлі зростання арктичних ризиків

Ілюстративне фото: військові Данії (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Данія оголосила про відправлення додаткових військових сил до Гренландії, включно з головнокомандувачем армії, для посилення контингенту та участі у арктичних навчаннях через загострення безпекової ситуації.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили в Міністерстві оборони Данії.

Так, ввечері 19 січня до селища Кангерлуссуак прибуде "значне поповнення" для датських військ, чисельність якого не розкривається, включно з головнокомандувачем армії генерал‑майором Петером Бойсеном.

Нове підрозділення підсилить вже розташований на острові контингент: близько 100 військовослужбовців перебувають у столиці Нууку та ще стільки ж - у Кангерлуссуаку.

Основна мета присутності датських військ - участь у навчаннях Arctic Endurance, спрямованих на підвищення готовності до дій у суворих арктичних умовах.

Зазначимо, що раніше до Гренландії прибували військові Німеччини та Нідерландів із розвідувальною місією перед навчаннями, проте наразі вони залишили острів.

Таким чином Данія демонструє готовність швидко реагувати на можливі загрози у північних широтах і зміцнювати свою присутність у Арктиці.

Ситуація навколо Гренландії

Ситуація навколо Гренландії зараз характеризується високою геополітичною напругою, активними дипломатичними та військовими діями, а також посиленими обговореннями в ЄС і НАТО щодо того, як найкраще реагувати на виклики безпеки в Арктиці.

Зокрема США готові заплатити до 700 млрд доларів для того, щоб купити Гренландію. Держсекретарю Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію.

На тлі цих розмов Єврорада скликає екстрений саміт через заяви Трампа щодо Гренландії.

При цьому у суботу, 17 січня, президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія платитимуть 10% мита на всі товари, що постачаються до США, а з 1 червня ставка зросте до 25%. За словами Трампа, мита діятимуть доти, доки не буде досягнуто домовленості про "повну та остаточну купівлю Гренландії".

Через загострення ситуації навколо Гренландії уряд Данії вирішив не брати участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, віддавши пріоритет контролю за розвитком подій у стратегічно важливому регіоні.

Головне про Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

