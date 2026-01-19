Головнокомандувач Данії вирушає в Гренландію на тлі зростання арктичних ризиків

Так, ввечері 19 січня до селища Кангерлуссуак прибуде "значне поповнення" для датських військ, чисельність якого не розкривається, включно з головнокомандувачем армії генерал‑майором Петером Бойсеном.

Нове підрозділення підсилить вже розташований на острові контингент: близько 100 військовослужбовців перебувають у столиці Нууку та ще стільки ж - у Кангерлуссуаку.

Основна мета присутності датських військ - участь у навчаннях Arctic Endurance, спрямованих на підвищення готовності до дій у суворих арктичних умовах.

Зазначимо, що раніше до Гренландії прибували військові Німеччини та Нідерландів із розвідувальною місією перед навчаннями, проте наразі вони залишили острів.

Таким чином Данія демонструє готовність швидко реагувати на можливі загрози у північних широтах і зміцнювати свою присутність у Арктиці.