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На головній залізничній гілці Росії згоріли електропідстанції

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Середа 07 грудня 2022 12:50
На головній залізничній гілці Росії згоріли електропідстанції Фото: на головній залізничній гілці Росії згоріли електропідстанції (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Поблизу Красноярська однією з найважливіших залізничних ліній Росії невідомі спалили кілька електропідстанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління Стратегічних комунікацій ЗСУ.

"За попередньою інформацією, поблизу Красноярська на транссибірській магістралі невідомі спалили кілька розподільчих щитків сигнальної та блокуючої систем автоматики", - розповіли у Страткомі, додавши, що інформація додатково уточнюється.

Там зазначили, що транссибірська магістраль - це головна та найважливіша залізнична "артерія" Росії, що з'єднує її Європейську частину із Сибіром та Далеким Сходом.

На головній залізничній гілці Росії згоріли електропідстанції

Фото: невідомі, ймовірно, спалили кілька електропідстанцій на транссибірській магістралі РФ (t.me/Donbas_Operativniy)

Нагадаємо, вчора в Росії у Брянській області нібито відбулася "атака безпілотників" на комбінат "Слава". Дрони впали за кілька метрів від резервуарів з паливом.

Також днями повідомлялося про атаку безпілотників на стратегічні аеродроми РФ .

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