На головній залізничній гілці Росії згоріли електропідстанції
Поблизу Красноярська однією з найважливіших залізничних ліній Росії невідомі спалили кілька електропідстанцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління Стратегічних комунікацій ЗСУ.
"За попередньою інформацією, поблизу Красноярська на транссибірській магістралі невідомі спалили кілька розподільчих щитків сигнальної та блокуючої систем автоматики", - розповіли у Страткомі, додавши, що інформація додатково уточнюється.
Там зазначили, що транссибірська магістраль - це головна та найважливіша залізнична "артерія" Росії, що з'єднує її Європейську частину із Сибіром та Далеким Сходом.
Фото: невідомі, ймовірно, спалили кілька електропідстанцій на транссибірській магістралі РФ (t.me/Donbas_Operativniy)
Нагадаємо, вчора в Росії у Брянській області нібито відбулася "атака безпілотників" на комбінат "Слава". Дрони впали за кілька метрів від резервуарів з паливом.
Також днями повідомлялося про атаку безпілотників на стратегічні аеродроми РФ .
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