На головній залізничній гілці Росії згоріли електропідстанції

Поблизу Красноярська однією з найважливіших залізничних ліній Росії невідомі спалили кілька електропідстанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління Стратегічних комунікацій ЗСУ.

"За попередньою інформацією, поблизу Красноярська на транссибірській магістралі невідомі спалили кілька розподільчих щитків сигнальної та блокуючої систем автоматики", - розповіли у Страткомі, додавши, що інформація додатково уточнюється.

Там зазначили, що транссибірська магістраль - це головна та найважливіша залізнична "артерія" Росії, що з'єднує її Європейську частину із Сибіром та Далеким Сходом.

Фото: невідомі, ймовірно, спалили кілька електропідстанцій на транссибірській магістралі РФ (t.me/Donbas_Operativniy)