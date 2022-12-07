ua ru
Ср, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На главной железнодорожной ветке России сгорели электроподстанции

Новина українською →
Среда 07 декабря 2022 12:50
На главной железнодорожной ветке России сгорели электроподстанции Фото: на главной железнодорожной ветке России сгорели электроподстанции (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Вблизи Красноярска на одной из важнейших железнодорожных линий России неизвестные сожгли несколько электроподстанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления Стратегических коммуникаций ВСУ.

"По предварительной информации, вблизи Красноярска на транссибирской магистрали неизвестные сожгли несколько распределительных щитков сигнальной и блокирующей систем автоматики", - рассказали в СтратКоме, добавив, что информация дополнительно уточняется.

Там отметили, что транссибирская магистраль - это главная и важнейшая железнодорожная "артерия" России, соединяющая ее Европейскую часть с Сибирью и Дальним Востоком.

На главной железнодорожной ветке России сгорели электроподстанции

Фото: неизвестные, вероятно, сожгли несколько электроподстанций на транссибирской магистрали РФ (t.me/Donbas_Operativniy)

Напомним, вчера в России в Брянской области якобы произошла "атака беспилотников" на комбинат "Слава". Дроны упали в нескольких метрах от резервуаров с топливом.

Также на днях сообщалось об атаке беспилотников на стратегические аэродромы РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация поїзди Война в Украине
NEWS
Украинские бойцы ликвидировали еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ
Украинские бойцы ликвидировали еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ
DAILY
Бартош Цихоцкий: Через недели или месяц в Польшу может прийти новая волна беженцев из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Бартош Цихоцкий: Через недели или месяц в Польшу может прийти новая волна беженцев из Украины