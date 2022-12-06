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У російській Брянській області повідомили про атаку на комбінат "Слава"

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Брянська область, Вівторок 06 грудня 2022 10:35
У російській Брянській області повідомили про атаку на комбінат "Слава" Фото: в російській Брянській області повідомили про атаку на комбінат "Слава" (архівне фото)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії в Брянській області нібито сталася "атака безпілотників" на комбінат "Слава". Дрони впали за кілька метрів від резервуарів з паливом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"Наліт на комбінат, що знаходиться за 80 кілометрів від кордону Росії та України, стався сьогодні вночі. На територію комбінату залетіли приблизно два безпілотники - вони впали і вибухнули за три метри від резервуарів з дизельним паливом. У цей момент п'ятитонні резервуари були порожні та серйозної пожежі вдалося уникнути", - пишуть російські видання.

Там додають, що раніше на цей комбінат нібито "вже нападали за допомогою безпілотників". Зокрема, 30 листопада "після атаки БПЛА на території комбінату спалахнули три резервуари".

Нагадаємо, що сьогодні вранці в Росії повідомили про атаку на аеродром в Курську. Площа пожежі на аеродромі у передмісті вже складає близько 500 квадратних метрів.

Додамо, в британській розвідці вважають, що вибухи на російських аеродромах можуть бути оцінені як одні з найбільш стратегічно значущих провалів оборони РФ з моменту вторгнення в Україну.

В українському Міноборони вже потролили росіян. Там нагадали, що ті дуже часто палять в заборонених місцях.

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Російська Федерація Пожежа Вибух Брянская область
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