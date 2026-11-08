Головний вокзал Львова тимчасово не приймає поїзди: куди прибуватимуть потяги

8 листопада поїзди львівського напрямку прибуватимуть і відправлятимуться зі станції Підзамче замість головного вокзалу. Проїзд до головного вокзалу закрили на кілька годин для відновлювальних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

Через технічні причини поїзди львівського напрямку сьогодні курсуватимуть через станцію Підзамче у центральній частині Львова.

Проїзд до головного вокзалу закритий на кілька годин, там тривають відновлювальні роботи. Пасажирів просять планувати поїздки саме зі станції Підзамче.

В Укрзалізниці перепросили за оперативні зміни та вимушені затримки. Там запевнили, що надолужують графік і усувають несправність.

Коли поїзди повернуться на головний вокзал, у компанії поки не повідомили.