Главный вокзал Львова временно не принимает поезда: куда будут прибывать поезда
8 ноября поезда львовского направления будут прибывать и отправляться со станции Пидзамче вместо главного вокзала. Проезд к главному вокзалу был закрыт на несколько часов для восстановительных работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
По техническим причинам поезда львовского направления сегодня будут курсировать через станцию Пидзамче в центральной части Львова.
Проезд до главного вокзала закрыт на несколько часов, там продолжаются восстановительные работы. Пассажиров просят планировать поездки именно со станции Пидзамче.
В Укрзализныце извинились за оперативные изменения и вынужденные задержки. Там заверили, что наверстывают график и устраняют неисправность.
Когда поезда вернутся на главный вокзал, компания пока не сообщила.
Укрзализныця в последнее время не раз оперативно меняла маршруты из-за повреждений. В конце октября из-за многочисленных ударов по Днепру и Харькову часть поездов перевели на мультимодальные пересадки. Председатель правления компании Александр Перцовский объяснял, что из-за повреждений вагонов и локомотивов больше всего пострадали задержавшиеся в Днепре рейсы из Солотвина, Ясини, Трускавца и Львова.
В то же время перевозчик расширяет сообщение с Западом. На днях Укрзализныця запустила флагманский поезд "Ярослав Мудрый" сообщением Киев - Перемышль. Его назвали в честь поезда "Ярослав", который 4 ноября 1861 прибыл во Львов из Вены, и именно эту дату считают началом железнодорожного движения в Украине.