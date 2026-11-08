Главный вокзал Львова временно не принимает поезда: куда будут прибывать поезда

8 ноября поезда львовского направления будут прибывать и отправляться со станции Пидзамче вместо главного вокзала. Проезд к главному вокзалу был закрыт на несколько часов для восстановительных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

По техническим причинам поезда львовского направления сегодня будут курсировать через станцию Пидзамче в центральной части Львова.

Проезд до главного вокзала закрыт на несколько часов, там продолжаются восстановительные работы. Пассажиров просят планировать поездки именно со станции Пидзамче.

В Укрзализныце извинились за оперативные изменения и вынужденные задержки. Там заверили, что наверстывают график и устраняют неисправность.

Когда поезда вернутся на главный вокзал, компания пока не сообщила.