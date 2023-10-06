Головний воєначальник Канади закликав терміново збільшити виробництво боєприпасів

Він нещодавно заявив комітету Палати громад, що якщо канадські війська будуть змушені стріляти зі своїх великокаліберних гармат із тією самою швидкістю, що й українські війська, то їхніх запасів снарядів вистачить лише на кілька днів.

Видання зазначає, що більшість основних союзників Канади в останні місяці підписали угоди з постачальниками боєприпасів про збільшення щомісячного виробництва артилерійських снарядів.

Переважно йдеться про 155-міліметрові боєприпаси, які використовуються в канадських гаубицях М777.

Скільки снарядів виробляє Канада за місяць

Як повідомили в Комітеті з оборони Палати громад, Федеральному уряду ще належить досягти власної угоди щодо збільшення поставок снарядів.

Ейр сказав, що дуже стурбований запасами боєприпасів Канади. Він додав, що Сили високої готовності НАТО просять їх мати так звані 30-денні запаси озброєнь.

Канада виробляє 3000 155-міліметрових артилерійських снарядів на місяць у рамках програми постачання боєприпасів. За словами Ейра, з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виробництво не збільшилося.

Що про це говорять у Міноборони

Глава Міноборони Білл Блер також заявив, що Канаді необхідно виробляти більш смертоносний і точний 155-міліметровий снаряд, відомий як варіант М-795.

Він має більшу дальність і більший радіус вибуху, ніж снаряди М-107, які наразі виробляються в рамках Федерального уряду.

Заступник міністра оборони Білл Метьюз заявив, що переговори з компаніями, які беруть участь у програмі поставок боєприпасів, тривають. Однією з тем цих дискусій, за його словами, є той факт, що Канада не виробляє "найбажаніший варіант" 155-міліметрових снарядів.

Видання пише, що від початку повномасштабного вторгнення Канада поставила в Україну п'ять окремих партій 155-міліметрових артилерійських боєприпасів - загалом 40 тисяч пострілів. Половина з них була придбана в уряду США, а інша половина надійшла на озброєння канадських Збройних сил.

Закупівлі снарядів для України та їх виробництво у світі

Раніше джерело Reuters повідомило, що Німеччина веде переговори з Нідерландами та Данією про спільні закупівлі боєприпасів.

"Німеччина готова відкрити свої рамкові контракти на закупівлю боєприпасів для наших партнерів, як пообіцяв раніше цього року міністр оборони Борис Пісторіус", - сказало джерело, не уточнивши подробиць про тип боєприпасів.

Нещодавно стало відомо, що Естонія також приєднається до рамкового контракту Німеччини щодо постачання боєприпасів Україні.

Також Bloomberg повідомляло, що Сполучені Штати Америки хочуть досягти мети з виробництва 155-мм артилерійських снарядів у кількості 100 тисяч штук за місяць.