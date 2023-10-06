Главный военачальник Канады призвал срочно увеличить производство боеприпасов

Он недавно заявил комитету Палаты общин, что если канадские войска будут вынуждены стрелять из своих крупнокалиберных пушек с той же скоростью, что и украинские войска, то их запасов снарядов хватит лишь на несколько дней.

Издание отмечает, что большинство основных союзников Канады в последние месяцы подписали соглашения с поставщиками боеприпасов об увеличении ежемесячного производства артиллерийских снарядов.

В основном речь идет о 155-миллиметровых боеприпасах, которые используются в канадских гаубицах М777.

Сколько снарядов производит Канада в месяц

Как сообщили в Комитете по обороне Палаты общин, Федеральному правительству еще предстоит достичь собственного соглашения по увеличению поставок снарядов.

Эйр сказал, что очень обеспокоен запасами боеприпасов Канады. Он добавил, что Силы высокой готовности НАТО просят их иметь так называемые 30-дневные запасы вооружений.

Канада производит 3000 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в месяц в рамках программы поставок боеприпасов. По словам Эйра, с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину производство не увеличилось.

Что об этом говорят в Минобороны

Глава Минобороны Билл Блэр также заявил, что Канаде необходимо производить более смертоносный и точный 155-миллиметровый снаряд, известный как вариант М-795.

Он имеет большую дальность и больший радиус взрыва, чем снаряды М-107, которые в настоящее время производятся в рамках Федерального правительства.

Заместитель министра обороны Билл Мэтьюз заявил, что переговоры с компаниями, участвующими в программе поставок боеприпасов, продолжаются. Одной из тем этих дискуссий, по его словам, является тот факт, что Канада не производит "самый желанный вариант" 155-миллиметровых снарядов.

Издание пишет, что с начала полномасштабного вторжения Канада поставила в Украину пять отдельных партий 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов - всего 40 тысяч выстрелов. Половина из них была приобретена у правительства США, а другая половина поступила на вооружение канадских Вооруженных сил.

Закупки снарядов для Украины и их производство в мире

Ранее источник Reuters сообщил, что Германия ведет переговоры с Нидерландами и Данией о совместных закупках боеприпасов.

"Германия готова открыть свои рамочные контракты на закупку боеприпасов для наших партнеров, как пообещал ранее в этом году министр обороны Борис Писториус", - сказал источник, не уточнив подробностей о типе боеприпасов.

Недавно стало известно, что Эстония также присоединится к рамочному контракту Германии по поставке боеприпасов Украине.

Также Bloomberg сообщало, что Соединенные Штаты Америки хотят достичь цели по производству 155-мм артиллерийских снарядов в количестве 100 тысяч штук в месяц.