США хочуть досягти виробництва 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць, - Bloomberg
Сполучені Штати Америки хочуть досягти мети з виробництва 155-мм артилерійських снарядів у кількості 100 тисяч штук за місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Bloomberg.
Зазначається, що це вдвічі більше, ніж коли США виробляли по 14 тисяч снарядів за місяць на початку вторгнення РФ в Україну.
"Поставки в Україну протитанкових ракет "Джавелін" і зенітних ракет "Стінгер", а також гаубиць і боєприпасів виснажили американські запаси, продемонструвавши відсутність стійкості США", - йдеться в матеріалі.
Видання пише, що цей тривожний сигнал спонукав Пентагон, за підтримки Конгресу, вкласти мільярди доларів у розширення промислового потенціалу США.
Плани з виробництва снарядів
Керівник закупівель армії США Дуглас Буш сказав, що з 3,4 мільярда доларів за контрактом на промислове розширення три чверті, або 2,5 мільярда доларів, підуть на збільшення виробництва 155-мм артилерійських снарядів.
За словами Буша, США зможуть збільшити виробництво з 28 000 на місяць до 36 000, а потім з 48 000 до 57 000 снарядів на місяць.
Він уточнив, що галузь повинна бути в змозі на початку 2025 року досягти виробництва 80 000 снарядів на місяць, а потім досягти мети в 100 000 до кінця того ж року.
Які кроки для цього було зроблено
Першим кроком армії було розширення наявних державних і керованих підрядниками підприємств із виробництва металевих гільз у Пенсильванії. За словами Буша, на підприємствах збільшилася кількість змін, а також було додано нові машини.
Другим кроком є відкриття нових підприємств: одним із них є IMT Defense в Канаді, з виробництва металевих деталей, яке має почати працювати наступного року.
Остання частина, яку потрібно розіграти, - це вибухове наповнення. Пентагон планує значно збільшити потужності США з виробництва IMX (скорочено від "нечутливі вибухові боєприпаси"), який вважається безпечнішим варіантом для військ у поводженні та зберіганні, ніж тротил.
Закупівлі снарядів для України
Раніше джерело Reuters повідомило, що Німеччина веде переговори з Нідерландами та Данією про спільні закупівлі боєприпасів.
"Німеччина готова відкрити свої рамкові контракти на закупівлю боєприпасів для наших партнерів, як пообіцяв раніше цього року міністр оборони Борис Пісторіус", - сказало джерело, не уточнивши подробиць про тип боєприпасів.
Нещодавно стало відомо, що Естонія також приєднається до рамкового контракту Німеччини щодо постачання боєприпасів Україні.
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