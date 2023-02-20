Головний радник Сі Цзіньпіна відвідав Угорщину та провів переговори з Орбаном

Радник лідера Китаю Ван І відвідав Угорщину, де провів переговори з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на китайське інформаційне агенство Xinhua.
"Китай готовий працювати з Угорщиною для всебічного розвитку дружніх обмінів, постійного поглиблення взаємовигідного співробітництва, прагнення до більш демократичних міжнародних відносин та багатополярного світу, заявив високопоставлений китайський дипломат", - зазначили в агентстві.
Ван І заявив, що попри різницю у розмірах, Китай та Угорщина "завжди поважали, розуміли та довіряли один одному".
За його словами, КНР цінує "активну роль Угорщини у підтримці розвитку відносин між Китаєм та ЄС".
Орбан та Ван І також обмінялися думками щодо війни в Україні, важаючи, що чим складніша ситуація, тим важливіше зберігати спокій і тверезість, робити правильний вибір відповідно до норм міжнародних відносин, а також довгострокових інтересів Європи, щоб якнайшвидше досягти миру.
Нагадаємо, раніше радник лідера Китаю Ван І відвідав російську столицю для переговорів щодо можливого мирного плану для України, який анонсували раніше.
Раніше радник Сі Цзіньпіна відвідав Європу. Він побував в Італії та Франції, де зустрівся з міністрами закордонних справ.
Також Ван І взяв участь у Мюнхенській безпековій конференції, в рамках якої провів переговори з главою МЗС України Дмитром Кулебою.
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