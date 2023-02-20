RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Главный советник Си Цзиньпина посетил Венгрию и провел переговоры с Орбаном

Фото: главный советник лидера Китая Си Цзиньпина Ван И (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Советник лидера Китая Ван I посетил Венгрию, где провел переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на китайское информационное агентство Xinhua.

"Китай готов работать с Венгрией для всестороннего развития дружественных обменов, постоянного углубления взаимовыгодного сотрудничества, стремления к более демократическим международным отношениям и многополярному миру, заявил высокопоставленный китайский дипломат", - отметили в агентстве.

Ван И заявил, что, несмотря на разницу в размерах, Китай и Венгрия "всегда уважали, понимали и доверяли друг другу".

По его словам, КНР ценит "активную роль Венгрии в поддержке развития отношений между Китаем и ЕС".

Орбан и Ван I также обменялись мнениями о войне в Украине, считая, что чем сложнее ситуация, тем важнее сохранять спокойствие и трезвость, делать правильный выбор в соответствии с нормами международных отношений, а также долгосрочными интересами Европы, чтобы как можно быстрее достичь мира.

Напомним, ранее советник лидера Китая Ван I посетил российскую столицу для переговоров по возможному мирному плану для Украины, который анонсировали ранее.

Ранее советник Си Цзиньпина посетил Европу. Он побывал в Италии и Франции, где встретился с министрами иностранных дел.

Также Ван I принял участие в Мюнхенской конференции безопасности, в рамках которой провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайВенгрия