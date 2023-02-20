Главный советник Си Цзиньпина посетил Венгрию и провел переговоры с Орбаном

"Китай готов работать с Венгрией для всестороннего развития дружественных обменов, постоянного углубления взаимовыгодного сотрудничества, стремления к более демократическим международным отношениям и многополярному миру, заявил высокопоставленный китайский дипломат", - отметили в агентстве.

Ван И заявил, что, несмотря на разницу в размерах, Китай и Венгрия "всегда уважали, понимали и доверяли друг другу".

По его словам, КНР ценит "активную роль Венгрии в поддержке развития отношений между Китаем и ЕС".

Орбан и Ван I также обменялись мнениями о войне в Украине, считая, что чем сложнее ситуация, тем важнее сохранять спокойствие и трезвость, делать правильный выбор в соответствии с нормами международных отношений, а также долгосрочными интересами Европы, чтобы как можно быстрее достичь мира.