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Головний прокурор МКС вимагає від колегії суддів ухвалити рішення щодо арешту лідерів Ізраїлю

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в п’ятницю закликав суддів "негайно" ухвалити рішення щодо його запиту про ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та інших осіб, пов’язаних із війною Ізраїлю та ХАМАС. Він наполягає, що суд має відповідну юрисдикцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

"За законом суд має юрисдикцію в цій ситуації", — написав прокурор Карім Хан у 49-сторінковій юридичній записці.

Хан закликав колегію досудових суддів МКС "негайно винести рішення" щодо запитів, які він подав у травні стосовно видачі ордерів на Нетаньягу, його міністра оборони Йоава Галланта та трьох лідерів ХАМАС, двоє з яких наразі вже мертві.

Подана Ханом заява є відповіддю на правові аргументи, викладені десятками країн, науковцями, групами потерпілих і правозахисними групами, які або відхиляли, або підтримували повноваження суду видавати ордери на арешт під час розслідування війни в Газі та нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Запит про арешт і реакція влади Ізраїлю та ХАМАС

У травневому запиті про ордери на арешт Хан звинуватив Нетаньяху, Галланта та трьох лідерів ХАМАСу — Єх’ю Сінвара, Мохаммеда Дейфа та Ісмаїла Ханію — у воєнних злочинах і злочинах проти людяності в секторі Газа та Ізраїлі.

Нетаньяху назвав звинувачення прокуратури на свою адресу "ганьбою" та нападом на ізраїльську армію і взагалі весь Ізраїль. Він пообіцяв продовжувати війну проти ХАМАС.

ХАМАС також засудив дії Хана, заявивши, що вимога про арешт його лідерів прирівнює "жертву до ката".

Ізраїль не є членом суду, тому навіть якщо ордери на арешт будуть видані, Нетаньяху та Галлант не стикаються з безпосереднім ризиком судового переслідування. Але загроза арешту може ускладнити поїздки ізраїльських лідерів за кордон.

 

 

 

Позиція США

США не погоджуються з можливим схваленням МКС ордерів на арешт ізраїльських лідерів.

Президент Джо Байден заявив, що між Ізраїлем і ХАМАС "немає жодного еквівалента". Держсекретар Блінкен додав, що рішення суду про арешт може поставити під загрозу зусилля з досягнення угоди про припинення вогню.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес США може застосувати будь-які заходи, включно з санкціями, якщо МКС схвалить видачу ордерів.

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