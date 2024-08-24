Головний прокурор МКС вимагає від колегії суддів ухвалити рішення щодо арешту лідерів Ізраїлю

"За законом суд має юрисдикцію в цій ситуації", — написав прокурор Карім Хан у 49-сторінковій юридичній записці.

Хан закликав колегію досудових суддів МКС "негайно винести рішення" щодо запитів, які він подав у травні стосовно видачі ордерів на Нетаньягу, його міністра оборони Йоава Галланта та трьох лідерів ХАМАС, двоє з яких наразі вже мертві.

Подана Ханом заява є відповіддю на правові аргументи, викладені десятками країн, науковцями, групами потерпілих і правозахисними групами, які або відхиляли, або підтримували повноваження суду видавати ордери на арешт під час розслідування війни в Газі та нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Запит про арешт і реакція влади Ізраїлю та ХАМАС

У травневому запиті про ордери на арешт Хан звинуватив Нетаньяху, Галланта та трьох лідерів ХАМАСу — Єх’ю Сінвара, Мохаммеда Дейфа та Ісмаїла Ханію — у воєнних злочинах і злочинах проти людяності в секторі Газа та Ізраїлі.

Нетаньяху назвав звинувачення прокуратури на свою адресу "ганьбою" та нападом на ізраїльську армію і взагалі весь Ізраїль. Він пообіцяв продовжувати війну проти ХАМАС.

ХАМАС також засудив дії Хана, заявивши, що вимога про арешт його лідерів прирівнює "жертву до ката".

Ізраїль не є членом суду, тому навіть якщо ордери на арешт будуть видані, Нетаньяху та Галлант не стикаються з безпосереднім ризиком судового переслідування. Але загроза арешту може ускладнити поїздки ізраїльських лідерів за кордон.