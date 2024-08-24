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Главный прокурор МУС требует от коллегии судей принять решение об аресте лидеров Израиля

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Главный прокурор Международного уголовного суда в пятницу призвал судей "немедленно" принять решение по его запросу об ордерах на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других лиц, связанных с войной Израиля и ХАМАС. Он настаивает, что суд имеет соответствующую юрисдикцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"По закону суд имеет юрисдикцию в этой ситуации", - написал прокурор Карим Хан в 49-страничной юридической записке.

Хан призвал коллегию досудебных судей МУС "немедленно вынести решение" по запросам, которые он подал в мае относительно выдачи ордеров на Нетаньяху, его министра обороны Йоава Галланта и трех лидеров ХАМАС, двое из которых уже мертвы.

Поданное Ханом заявление является ответом на правовые аргументы, изложенные десятками стран, учеными, группами потерпевших и правозащитными группами, которые либо отклоняли, либо поддерживали полномочия суда выдавать ордера на арест во время расследования войны в Газе и нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Запрос об аресте и реакции властей Израиля и ХАМАС

В майском запросе об ордерах на арест Хан обвинил Нетаньяху, Галланта и трех лидеров ХАМАСа — Ехью Синвара, Мохаммеда Дейфа и Исмаила Ханию — в военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газа и Израиле. 

Нетаньяху назвал обвинения прокуратуры в свой адрес "позором". а также нападением на израильскую армию и вообще весь Израиль. Он пообещал продолжать войну против ХАМАСа.

ХАМАС также осудил действия Хана, заявив, что требование об аресте его лидеров приравнивает "жертву к палачу".

Израиль не является членом суда, поэтому даже если ордера на арест будут выданы, Нетаньяху и Галлант не сталкиваются с непосредственным риском судебного преследования. Но угроза ареста может осложнить поездки израильских лидеров за границу.

 

 

 

Позиция США

США не согласны с возможным одобрением МУС ордеров на арест израильских лидеров.

Президент Джо Байден заявил, что между Израилем и ХАМАС "нет никакого эквивалента". Госсекретарь Блинкен добавил, что решение суда об аресте может поставить под угрозу усилия по достижению соглашения о прекращении огня.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Конгресс США может применить любые меры, включая санкции, если МУС одобрит выдачу ордеров.

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ИзраильМКСНетаньяхуХАМАС