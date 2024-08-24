Главный прокурор МУС требует от коллегии судей принять решение об аресте лидеров Израиля

"По закону суд имеет юрисдикцию в этой ситуации", - написал прокурор Карим Хан в 49-страничной юридической записке.

Хан призвал коллегию досудебных судей МУС "немедленно вынести решение" по запросам, которые он подал в мае относительно выдачи ордеров на Нетаньяху, его министра обороны Йоава Галланта и трех лидеров ХАМАС, двое из которых уже мертвы.

Поданное Ханом заявление является ответом на правовые аргументы, изложенные десятками стран, учеными, группами потерпевших и правозащитными группами, которые либо отклоняли, либо поддерживали полномочия суда выдавать ордера на арест во время расследования войны в Газе и нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Запрос об аресте и реакции властей Израиля и ХАМАС

В майском запросе об ордерах на арест Хан обвинил Нетаньяху, Галланта и трех лидеров ХАМАСа — Ехью Синвара, Мохаммеда Дейфа и Исмаила Ханию — в военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газа и Израиле.

Нетаньяху назвал обвинения прокуратуры в свой адрес "позором". а также нападением на израильскую армию и вообще весь Израиль. Он пообещал продолжать войну против ХАМАСа.

ХАМАС также осудил действия Хана, заявив, что требование об аресте его лидеров приравнивает "жертву к палачу".

Израиль не является членом суда, поэтому даже если ордера на арест будут выданы, Нетаньяху и Галлант не сталкиваются с непосредственным риском судебного преследования. Но угроза ареста может осложнить поездки израильских лидеров за границу.