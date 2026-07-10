Головний претендент на крісло прем'єра в Британії розкрив плани щодо України

Енді Бернем, який ймовірно цього місяця стане новим прем'єр-міністром Британії, пообіцяв продовжувати підтримку України на тому ж рівні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
За словами політика, його зовнішньополітичними пріоритетами на посаді глави уряду стануть:
Бернем зазначив, що Британія стикається з дедалі небезпечнішим світом, де зростає російська агресія, триває конфлікт на Близькому Сході, а також кліматична й енергетична нестабільність.
Політик пообіцяв продовжувати курс свого попередника щодо підвищення оборонних витрат, посилення ролі в НАТО та тісної співпраці з європейськими країнами. За його словами, США залишатимуться найважливішим союзником Британії у сфері оборони та безпеки.
"Підтримка України з боку Великої Британії не похитнеться. Ми знаємо, що британська безпека та ширша євроатлантична безпека невіддільні від того, що відбувається в Україні", - заявив Бернем.
Він наголосив, що уряд Кіра Стармера довів лідерство Британії, створивши та ставши співголовою "коаліції рішучих" для підтримки українського народу.
Бернем зауважив, що під час перебування на посаді мера Великого Манчестера він особисто надавав допомогу Києву та Львову, і пообіцяв надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.
Нагадаємо, політична криза у Британії загострилась після нищівної поразки Лейбористської партії на місцевих виборах. Ще у травні група впливових членів уряду, серед яких і глава МЗС Іветт Купер, узгодила спільну позицію щодо необхідності зміни керівництва.
Саме Бернема раніше назвали головним наступником Стармера після очікуваних перестановок у Даунінг-стріт. Наступнику доведеться вирішувати системну кризу, міграційні проблеми та наслідки Брекзиту.
Сам же Стармер після відставки може обійняти одну з найвпливовіших посад у світі — за даними ЗМІ, він розглядає можливість очолити НАТО. Стармер після відставки може обійняти одну з найвпливовіших посад у світі