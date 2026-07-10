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Главный претендент на кресло премьера в Британии раскрыл планы по Украине

01:15 10.07.2026 Пт
2 мин
Политик назвал несколько внешнеполитических приоритетов в должности главы правительства
aimg Екатерина Коваль
Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его предполагаемый преемник Энди Бернем (Getty Images)

Энди Бернем, который, вероятно, в этом месяце станет новым премьер-министром Британии, пообещал продолжать поддержку Украины на том же уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Какие приоритеты назвал Бернем

По словам политика, его внешнеполитическими приоритетами в должности главы правительства станут:

  • повышение национальной безопасности Великобритании;
  • укрепление действующих альянсов;
  • усиление сотрудничества с Европой;
  • поддержка Украины в войне с Россией

Бернем отметил, что Британия сталкивается с растущим опасным миром, где растет российская агрессия, продолжается конфликт на Ближнем Востоке, а также климатическая и энергетическая нестабильность.

Что будет с оборонной политикой

Политик пообещал продолжать курс своего предшественника по повышению оборонных расходов, усилению роли в НАТО и тесному сотрудничеству с европейскими странами. По его словам, США будут оставаться самым важным союзником Британии в сфере обороны и безопасности.

Что заявил об Украине

"Поддержка Украины со стороны Великобритании не пошатнется. Мы знаем, что британская безопасность и более широкая евроатлантическая безопасность неотделимы от того, что происходит в Украине", - заявил Бернем.

Он отметил, что правительство Кира Стармера доказало лидерство Британии, создав и став сопредседателем "коалиции решительных" для поддержки украинского народа.

Личный опыт поддержки Украины

Бернем отметил, что во время пребывания в должности мэра Великого Манчестера он лично оказывал помощь Киеву и Львову, и пообещал в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

Напомним, политический кризис в Британии обострился после сокрушительного поражения Лейбористской партии на местных выборах. Еще в мае группа влиятельных членов правительства, среди которых и глава МИД Иветт Купер, согласовала общую позицию относительно необходимости смены руководства.

Именно Бернема ранее назвали главным преемником Стармера после ожидаемых перестановок в Даунинг-стрите. Преемнику придется разрешать системный кризис, миграционные проблемы и последствия Брекзита.

Сам Стармер после отставки может занять одну из самых влиятельных должностей в мире - по данным СМИ, он рассматривает возможность возглавить НАТО. Стармер после отставки может занять одну из самых влиятельных должностей в мире

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