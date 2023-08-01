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Головний постачальник Apple інвестує 500 млн доларів для будівництва заводів в Індії

Фото: Тайванський постачальник Apple побудує два заводи в Індії (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Тайванська компанія Foxconn Technology Group, яка є головним постачальником Apple, інвестує близько 500 млн доларів у будівництво двох заводів по виробництву комплектуючих в Індії. Мета - диверсифікуватися за межі Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Заводи будуть побудовані в південному штаті Карнатака, і принаймні один з них буде виробляти запчастини Apple, в тому числі для iPhone.Точні їхнього місця розташування ще належить визначити, а офіційне оголошення очікується вже на цьому тижні.

У березні, штат вже схвалив інвестиції в розмірі 80 млрд рупій (972,88 млн доларів) підрозділом Foxconn, що зробило його третім південним штатом Індії після Андхра-Прадеш і Таміл-Наду, де відкрито заводи головного постачальника Appe.

Зазначається, що це проводиться у рамках інвестиційної діяльності та спробі диверсифікуватися за межі Китаю.

Виведення заводів Apple з Китаю

Компанія Apple має намір прискорити виведення своїх заводів із Китаю через масові заворушення. Такому рішенню компанії сприяли заворушення на заводі з виробництва iPhone у місті Чженьчжоу. Масові протести на ключовому виробничому заводі Apple в Китаї призвели до недовипуску майже 6 млн. iPhone Pro.

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