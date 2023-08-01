Главный поставщик Apple инвестирует 500 млн долларов для строительства заводов в Индии

Заводы будут построены в южном штате Карнатака, и по крайней мере один из них будет производить запчасти Apple, в том числе для iPhone.

В марте штат уже одобрил инвестиции в размере 80 млрд рупий (972,88 млн долларов) подразделением Foxconn, что сделало его третьим южным штатом Индии после Андхра-Прадеш и Тамил-Наду, где открыты заводы главного поставщика Appe.

Отмечается, что это проводится в рамках инвестиционной деятельности и попытке диверсифицироваться за пределы Китая.

Вывод заводов Apple из Китая

Компания Apple намерена ускорить вывод своих заводов из Китая из-за массовых беспорядков. Такому решению компании способствовали беспорядки на заводе по производству iPhone в городе Чжэньчжоу. Массовые протесты на ключевом производственном заводе Apple в Китае привели к недовыпуску почти 6 млн. iPhone Pro.