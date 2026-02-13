Головний покупець російської нафти допоможе Україні

Китай передасть Україні новий пакет енергетичної допомоги, який буде використано для відновлення інфраструктури після масованих ударів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МЗС України.
Читайте також: Китай збільшив імпорт російської нафти на тлі рекордних знижок, - Reuters
Глава МЗС України Андрій Сибіга провів у Мюнхені двосторонні переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.
"Ми зосередилися на шляхах розвитку взаємовигідної торгівлі та двосторонніх зв'язків на основі взаємної поваги до територіальної цілісності. Ми обговорили мирні зусилля та важливу роль Китаю у сприянні припиненню війни", - заявив Сибіга.
Він також поінформував китайського колегу про ситуацію на фронті, російські атаки на енергетичну систему та збитки, завдані китайським компаніям внаслідок російських ударів.
"Я вдячний за рішення Пекіна надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги", - додав глава МЗС України.
Зазначається, що міністр зовнішніх справ запросив Ван Ї відвідати Україну і подякував йому за запрошення відвідати Китай.
Нагадаємо, що останнім часом Китай є найбільшим імпортером російської нафти. До того ж, через суттєве здешевлення сировини через міжнародні санкції, Пекін помітно нарощує імпорт морським шляхом.
Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай лише кілька раз публічно оголошував про передачу допомоги Києву.
Так, на початку березня 2022 року МЗС Китаю оголосило про виділення гуманітарної допомоги через Червоний Хрест у розмірі 1,5 млн доларів.
При цьому минулого року Китай висловив готовність долучитися до післявоєнного відновлення України. Речник Китайського агентства міжнародного розвитку та співпраці Лі Мін наголосив, що допомога буде відповідно до побажань сторін. Тоді ж спікер повідомив, що з початку війни Китай надав Україні чотири партії гуманітарної допомоги.