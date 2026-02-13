Головний покупець російської нафти допоможе Україні

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів у Мюнхені двосторонні переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

"Ми зосередилися на шляхах розвитку взаємовигідної торгівлі та двосторонніх зв'язків на основі взаємної поваги до територіальної цілісності. Ми обговорили мирні зусилля та важливу роль Китаю у сприянні припиненню війни", - заявив Сибіга.

Він також поінформував китайського колегу про ситуацію на фронті, російські атаки на енергетичну систему та збитки, завдані китайським компаніям внаслідок російських ударів.

"Я вдячний за рішення Пекіна надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги", - додав глава МЗС України.

Зазначається, що міністр зовнішніх справ запросив Ван Ї відвідати Україну і подякував йому за запрошення відвідати Китай.

Нагадаємо, що останнім часом Китай є найбільшим імпортером російської нафти. До того ж, через суттєве здешевлення сировини через міжнародні санкції, Пекін помітно нарощує імпорт морським шляхом.