Главный покупатель российской нефти поможет Украине

Фото: Андрей Сибига и Ван Йи (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Константин Широкун

Китай передаст Украине новый пакет энергетической помощи, который будет использован для восстановления инфраструктуры после массированных ударов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МИД Украины.

Читайте также: Китай увеличил импорт российской нефти на фоне рекордных скидок, - Reuters

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел в Мюнхене двусторонние переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И.

"Мы сосредоточились на путях развития взаимовыгодной торговли и двусторонних связей на основе взаимного уважения к территориальной целостности. Мы обсудили мирные усилия и важную роль Китая в содействии прекращению войны", - заявил Сибига.

Он также проинформировал китайского коллегу о ситуации на фронте, российских атаках на энергетическую систему и убытках, нанесенных китайским компаниям в результате российских ударов.

"Я благодарен за решение Пекина предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи", - добавил глава МИД Украины.

Отмечается, что министр иностранных дел пригласил Ван И посетить Украину и поблагодарил его за приглашение посетить Китай.

Напомним, что в последнее время Китай является крупнейшим импортером российской нефти. К тому же, из-за существенного удешевления сырья из-за международных санкций, Пекин заметно наращивает импорт морским путем.

 

Помощь Китая Украине

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Китай лишь несколько раз публично объявлял о передаче помощи Киеву.

Так, в начале марта 2022 года МИД Китая объявил о выделении гуманитарной помощи через Красный Крест в размере 1,5 млн долларов.

При этом в прошлом году Китай выразил готовность присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. Представитель Китайского агентства международного развития и сотрудничества Ли Мин отметил, что помощь будет в соответствии с пожеланиями сторон. Тогда же спикер сообщил, что с начала войны Китай предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи.

