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На головній площі Маріуполя зник російський прапор

Фото: на головній площі Маріуполя зник російський прапор (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 6 січня, із головної площі тимчасово окупованого Маріуполя зник російський прапор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"І до хороших новин. В Маріуполі видалили російську ганчірку на головній площі Свободи. Знов", - розповів він.

Андрющенко припустив, що це маріупольський спротив вітає з Різдвом Україну та каже, що "у окупантів в місті щось з обличчям".

Нагадаємо, російські військові почали посилювати свою протиповітряну оборону навколо Маріуполя. Вони перекидають туди зенітні ракетні комплекси.

До цього, кілька тижнів тому, в Маріуполі пролунав гучний вибух, після якого у бік Бердянська полетіло кілька вертольотів.

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Маріуполь