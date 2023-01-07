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На главной площади Мариуполя исчез российский флаг

Фото: на главной площади Мариуполя исчез российский флаг (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 6 января, с главной площади временно оккупированного Мариуполя исчез российский флаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"И к хорошим новостям. В Мариуполе удалили русскую тряпку на главной площади Свободы. Снова", - рассказал он.

Андрющенко предположил, что это мариупольское сопротивление поздравляет с Рождеством Украину и говорит, что "у оккупантов в городе что-то с лицом".

Напомним, российские военные начали усиливать свою противовоздушную оборону вокруг Мариуполя. Они перебрасывают туда зенитные ракетные комплексы.

До этого, несколько недель назад, в Мариуполе прозвучал громкий взрыв, после которого в сторону Бердянска полетели несколько вертолетов.

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Мариуполь