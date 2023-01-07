На главной площади Мариуполя исчез российский флаг

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"И к хорошим новостям. В Мариуполе удалили русскую тряпку на главной площади Свободы. Снова", - рассказал он.

Андрющенко предположил, что это мариупольское сопротивление поздравляет с Рождеством Украину и говорит, что "у оккупантов в городе что-то с лицом".