Главный миф о салате из огурцов и помидоров опровергнут

Невероятно, но факт: помидоры и огурцы в салате не нейтрализуют пользу друг друга, как говорят некоторые фуд-блогеры в социальных сетях. Поэтому опасения относительно потери витамина С - преувеличены.

Почему возник этот миф и полезно ли есть салат с огурцами и помидорами - читайте в материале РБК-Украина.

В чем суть мифа?

В соцсетях блогеры критикуют популярный среди украинцев салат, аргументируя это тем, что огурцы содержат фермент под названием аскорбиназа или каталаза, способный разрушать аскорбиновую кислоту (витамин C) в помидорах.

Это привело к распространенному мнению, что при смешивании овощей теряется польза.

Однако важно понимать, что в естественных условиях фермент не активен настолько, чтобы уничтожить значительный объем витамина С в томатах.

К тому же, потерянный витамин С компенсируется общим пищевым эффектом от салата.

Что на самом деле?

Ученые доказали, что фермент в огурцах редко разрушает витамин С в других овощах, когда их едят вместе.

Аскорбиназа быстро инактивируется при обработке и попадании в желудок, где кислотность ее обезвреживает.

Кроме того, многочисленные научные исследования показали, что при хранении салата на холоде потери витамина С могли достигать 50-80% за 2-24 ч, но это уже следствие длительного хранения, а не сочетания огурцов с помидорами.

Таким образом, если салат нарезан непосредственно перед подачей - потери питательных веществ минимальны.

В общем салат из огурцов и помидоров - кладезь витаминов и других питательных веществ.

Так, огурцы - отличный источник воды, калия, витамина K, антиоксидантов, они поддерживают баланс жидкости и обладают противовоспалительными свойствами.

А помидоры богаты ликопином, витамином A, клетчаткой, калием и витамином C, еще и помогают защитить сердце и снизить риск онкозаболеваний.

Не стоит игнорировать классический салат из помидоров и огурцов - это простой, питательный и вкусный вариант здорового перекуса. Мифы о губной пользе из-за аскорбиназы не имеют под собой оснований: потери витамина C минимальны, зато польза - заметна.