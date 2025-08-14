ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Главный миф о белках: тренер объяснил, как легко набрать норму из обычной пищи

Четверг 14 августа 2025 12:05
UA EN RU
Главный миф о белках: тренер объяснил, как легко набрать норму из обычной пищи Фото: Как набрать норму белка из обычных продуктов (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул
Эксперт: Виктор Мандзяк

Вам постоянно говорят, что набрать дневную норму белка без специальных коктейлей и батончиков почти невозможно? На самом деле, обеспечить организм белком из обычных продуктов гораздо проще, чем вы думаете.

Как именно набрать норму белков из обычных для нас продуктов, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook известного тренера Виктора Мандязка.

Простой расчет на день

Виктор приводит простой пример. Представим женщину весом 75 кг, которая стремится похудеть и сохранить мышцы. Ее рекомендуемая дневная норма белка - около 110 граммов (1,5 г на 1 кг веса), ведь высокобелковая диета лучше насыщает и помогает сохранить мышечную ткань.

Как легко набрать эту норму?

  • Завтрак: три обычных яйца - это уже 20 г белка.

  • Обед: 200-граммовое филе рыбы (например, телапии) - добавляем еще 40 г.

  • Ужин: 200 г нежирного творога и 100 г греческого йогурта - это еще 46 г белка.

Вместе мы уже имеем 106 граммов! А если учесть белок, содержащийся в гарнирах (гречка, хлеб, фасоль), то дневная норма легко достигнет 120-130 граммов, даже с запасом.

Надо ли принимать протеин в порошке?

Тренер советует относиться к протеиновым коктейлям и батончикам как к сладостям. Это ультрапереработанная пища, которую стоит употреблять не потому, что "трудно набрать белок", а просто потому, что это вкусно. Если вам нравится протеиновый батончик - прекрасно, но он никогда не заменит полноценный приём пищи.

Преимущество цельной пищи

Ключевое преимущество белка из обычных продуктов - высокая сытость. Кусок мяса или порция сыра дадут значительно дольше ощущение сытости, чем коктейль. Причина проста: твёрдую пищу нужно жевать, и она дольше переваривается.

"Белок - это сытно, а белок в составе цельной пищи - это сытно в квадрате", - говорит Виктор.

Единственное исключение, когда белковые добавки могут пригодиться, это набор массы при плохом аппетите. В таком случае менее сытный коктейль поможет добрать калории и белок. Для всех остальных именно сбалансированный рацион является лучшим и самым простым решением.

Вас может заинтересовать

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье Здоровое питание Здоровая еда
Новости
Трамп готов дать Украине гарантии безопасности, но вне НАТО, - Politico
Трамп готов дать Украине гарантии безопасности, но вне НАТО, - Politico
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия