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Перша суперниця Трампа. З'явився новий кандидат на пост президента США

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Вашингтон, Вівторок 14 лютого 2023 15:09
Перша суперниця Трампа. З'явився новий кандидат на пост президента США Фото: Ніккі Хейлі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Колишня представниця США при ООН Ніккі Хейлі офіційно оголосила, що висувається на участь у виборах президента у 2024 році. Вона стала першою конкуренткою Дональду Трампу, який вирішив спробувати піти в президенство вдруге.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву під час відеозвернення, яке опубліковане Twitter.

У своєму зверненні 51-річна Хейлі, колишній губернатор Південної Кароліни та колишня постійна представниця США при ООН часів Дональда Трампа закликала до "зміни поколінь" та пообіцяла протистояти супротивникам як ззовні, так і зсередини.

"Деякі люди дивляться на Америку і бачать вразливість. Соціалістичні ліві бачать можливість переписати історію. Китай і Росія на марші. Усі вони думають, що над нами можна знущатися, штовхати...Ви повинні знати дещо про мене: я не терплю хуліганів. І коли ти відштовхуєшся, їм ще більше боляче, якщо ти носиш каблуки", - сказала Хейлі.

При цьому, пише Axios, у Хейлі дійсно є шанс заручитися підтримкою в ключових штатах і зібрати гроші від донорів, скептично налаштованих до Дональда Трампа.

"Я Ніккі Хейлі, і я боротимуся за президентську посаду", - заявила наприкінці звернення вона.

Що відомо про нового кандидата на пост президента США

Відомо, що Ніккі Хейлі почала політичну кар’єру в легіслатурі Південної Кароліни, після чого у 2010 році виграла вибори на посаду губернатора штату, де спочатку вважалася аутсайдером.

А вже після шести років, у 2017 році вона стала постійною представницею США при ООН, її призначив на цю посаду Дональд Трамп, який в той час був президентом США.

Вже 9 жовтня 2018 року Хейлі заявила, що вирішила піти з посади. Трамп прийняв її відставку та подякував за роботу.

Цікаво, що в 2021 році Хейлі заявляла, що не буде балотуватися в президенти, якщо це зробить Дональд Трамп, але згодом змінила думку.

Нагадаємо, що сам Дональд Трамп про свій намір балотуватися в президенти США заявив в листопаді 2022 року.

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