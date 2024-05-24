Головний дипломат Китаю може проігнорувати саміт миру: Politico назвало причину

Головний дипломат Китаю Ван Ї може проігнорувати Глобальний саміт миру щодо України. Оскільки він може взяти участь у зустрічі БРІКС, яка відбудеться в той самий час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Два високопоставлені дипломати ЄС повідомили, що Росія планує провести зустріч країн БРІКС приблизно в той самий час, що й мирну конференцію щодо України, організовану у Швейцарії.
За словами дипломатів, зустріч у Москві пройде на рівні міністрів закордонних справ, що, якщо це підтвердиться, означає, що Китай не направлятиме на швейцарську зустріч свого головного посланця Ван Ї.
Пекін раніше повідомив дипломатам ЄС, що вони не будуть схильні направляти високопоставлених представників на швейцарський захід, якщо Росія не буде запрошена.
Крім Росії та Китаю, до БРІКС також входять Бразилія, Індія, ПАР, Саудівська Аравія, Іран, ОАЕ, Єгипет і Ефіопія.
У той час як багато країн світу засудили вторгнення Росії в Україну, Китай позиціонує себе як нейтральний гравець. Пекін декларує підтримку територіальної цілісності України, однак його дії свідчать про протилежне.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна хоче участі Китаю в саміті миру, оскільки Пекін впливає на Росію.
Бразилія та Китай закликали до проведення політичних переговорів для досягнення мирного врегулювання в Україні. Сторони наголосили, що мирна конференція має проводитись за участю всіх зацікавлених сторін, включаючи Росію.
Докладніше про саміт миру та яка його мета - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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