Главный дипломат Китая может проигнорировать саммит мира: Politico назвало причину

Главный дипломат Китая Ван И может проигнорировать Глобальный саммит мира по Украине. Поскольку он может принять участие во встрече БРИКС, которая пройдет в то же время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Два высокопоставленных дипломата ЕС сообщили, что Россия планирует провести встречу стран БРИКС примерно в то же время, что и мирную конференцию по Украине, организованную в Швейцарии.
По словам дипломатов, встреча в Москве пройдет на уровне министров иностранных дел, что, если это подтвердится, означает, что Китай не будет направлять на швейцарскую встречу своего главного посланника Ван И.
Пекин ранее сообщил дипломатам ЕС, что они не будут склонны направлять высокопоставленных представителей на швейцарское мероприятие, если Россия не будет приглашена.
Помимо России и Китая, в БРИКС также входят Бразилия, Индия, ЮАР, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия.
В то время как многие страны мира осудили вторжение России в Украину, Китай позиционирует себя как нейтральный игрок. Пекин декларирует поддержку территориальной целостности Украины, однако его действия говорят об обратном.
При этом президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет участия Китая в саммите мира, поскольку Пекин оказывает влияние на Россию.
В свою очередь Бразилия и Китай призвали к проведению политических переговоров для достижения мирного урегулирования в Украине. Стороны подчеркнули, что мирная конференция должна проводиться с участием всех заинтересованных сторон, включая Россию.
Подробнее о саммите мира и какова его цель - читайте в материале РБК-Украина.
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