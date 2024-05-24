RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Главный дипломат Китая может проигнорировать саммит мира: Politico назвало причину

Фото: глава МИД Китая Ван И (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Главный дипломат Китая Ван И может проигнорировать Глобальный саммит мира по Украине. Поскольку он может принять участие во встрече БРИКС, которая пройдет в то же время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Два высокопоставленных дипломата ЕС сообщили, что Россия планирует провести встречу стран БРИКС примерно в то же время, что и мирную конференцию по Украине, организованную в Швейцарии.

По словам дипломатов, встреча в Москве пройдет на уровне министров иностранных дел, что, если это подтвердится, означает, что Китай не будет направлять на швейцарскую встречу своего главного посланника Ван И.

Пекин ранее сообщил дипломатам ЕС, что они не будут склонны направлять высокопоставленных представителей на швейцарское мероприятие, если Россия не будет приглашена.

Помимо России и Китая, в БРИКС также входят Бразилия, Индия, ЮАР, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия. 

 

Глобальный саммит мира

В то время как многие страны мира осудили вторжение России в Украину, Китай позиционирует себя как нейтральный игрок. Пекин декларирует поддержку территориальной целостности Украины, однако его действия говорят об обратном.

При этом президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет участия Китая в саммите мира, поскольку Пекин оказывает влияние на Россию.

В свою очередь Бразилия и Китай призвали к проведению политических переговоров для достижения мирного урегулирования в Украине. Стороны подчеркнули, что мирная конференция должна проводиться с участием всех заинтересованных сторон, включая Россию.

Подробнее о саммите мира и какова его цель - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайСаммит мираВойна России против УкраиныВойна в Украине