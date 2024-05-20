Україна організовує саміт миру: що це за подія та яка її мета

Що це за захід та яка мета такої зустрічі – у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Що таке саміт миру

Україна заявляла про намір провести Глобальний саміт миру ще минулого року. Для підготовки до такого заходу відбулося п'ять зустрічей радників глав низки держав щодо української формули миру - у Данії, Саудівській Аравії, Мальті, Швейцарії та Катарі.

Підсумком таких зустрічей стане саміт миру на рівні лідерів держав, який відбудеться у швейцарському курорті Бюргеншток.

В Офісі президента наголошували, що саміт миру має стати платформою для діалогу про шляхи досягнення справедливого миру між Росією та Україною, який буде заснований на Статуті ООН та міжнародному праві.

Українська влада очікує не лише на участь країн Заходу, які є союзниками України з початку повномасштабної війни, а й держав Глобального Півдня, які дотримуються “нейтралітету”.

Зокрема, Київ хоче залучити до участі найвпливовіші країни Глобального Півдня, як Китай, Індія, Бразилія і не тільки.

На сьогодні відомо, що намір брати участь підтвердили понад 50 держав. Більшість із них - країни Заходу.

У чому цілі першого саміту

Президент України Володимир Зеленський вже заявляв про те, що на першому саміті миру планується обговорити три головні теми:

енергетична та ядерна безпека;

вільне судноплавство;

обмін полоненими (обмін всіх на всіх та повернення депортованих дітей).

Після цього, якщо перелічені вище теми підтримають учасники саміту миру, планується визначити держави, які відповідатимуть за успіх кожної з них.

При цьому видання Bloomberg з посиланням на неназване джерело писало про те, що однією з ключових цілей саміту є обговорення того, як можна залучити Росію до мирного процесу.

Також видання уточнювало, що Україна сфокусувалася на першому саміті на такому вузькому колі питань, щоб залучити до участі якнайбільше країн, у тому числі й Китай.

При цьому у Міністерстві закордонних справ Швейцарії у відповідь на запит "Дзеркала тижня" зазначали, що глобальна мета саміту миру - прокласти шлях до майбутнього процесу встановлення миру між Україною та Росією. І тому планується розробити практичні елементи.