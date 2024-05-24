Головний дипломат Китаю може проігнорувати саміт миру: Politico назвало причину

Головний дипломат Китаю Ван Ї може проігнорувати Глобальний саміт миру щодо України. Оскільки він може взяти участь у зустрічі БРІКС, яка відбудеться в той самий час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Два високопоставлені дипломати ЄС повідомили, що Росія планує провести зустріч країн БРІКС приблизно в той самий час, що й мирну конференцію щодо України, організовану у Швейцарії.

За словами дипломатів, зустріч у Москві пройде на рівні міністрів закордонних справ, що, якщо це підтвердиться, означає, що Китай не направлятиме на швейцарську зустріч свого головного посланця Ван Ї.

Пекін раніше повідомив дипломатам ЄС, що вони не будуть схильні направляти високопоставлених представників на швейцарський захід, якщо Росія не буде запрошена.

Крім Росії та Китаю, до БРІКС також входять Бразилія, Індія, ПАР, Саудівська Аравія, Іран, ОАЕ, Єгипет і Ефіопія.