Главный дипломат Китая может проигнорировать саммит мира: Politico назвало причину

Главный дипломат Китая Ван И может проигнорировать Глобальный саммит мира по Украине. Поскольку он может принять участие во встрече БРИКС, которая пройдет в то же время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Два высокопоставленных дипломата ЕС сообщили, что Россия планирует провести встречу стран БРИКС примерно в то же время, что и мирную конференцию по Украине, организованную в Швейцарии.

По словам дипломатов, встреча в Москве пройдет на уровне министров иностранных дел, что, если это подтвердится, означает, что Китай не будет направлять на швейцарскую встречу своего главного посланника Ван И.

Пекин ранее сообщил дипломатам ЕС, что они не будут склонны направлять высокопоставленных представителей на швейцарское мероприятие, если Россия не будет приглашена.

Помимо России и Китая, в БРИКС также входят Бразилия, Индия, ЮАР, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия.