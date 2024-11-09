Головний дипломат ЄС прибув до Києва

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель прибув до України 9 листопада. Це його п'ятий візит з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Борреля в X (Twitter).

Як зазначив очільник дипломатії ЄС, це його останній візит в Україну на цій посаді. "Підтримка України з боку ЄС була моїм особистим пріоритетом під час мого мандату і залишатиметься на порядку денному ЄС", - написав він. Боррель прибув до столиці України потягом. На вокзалі йог зустріла посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Фото: Боррель прибув до Києва (x.com/JosepBorrellF)