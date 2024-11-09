Головний дипломат ЄС прибув до Києва
Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель прибув до України 9 листопада. Це його п'ятий візит з початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Борреля в X (Twitter).
Як зазначив очільник дипломатії ЄС, це його останній візит в Україну на цій посаді.
"Підтримка України з боку ЄС була моїм особистим пріоритетом під час мого мандату і залишатиметься на порядку денному ЄС", - написав він.
Боррель прибув до столиці України потягом. На вокзалі йог зустріла посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.
Фото: Боррель прибув до Києва (x.com/JosepBorrellF)
Нагадаємо, наступного місяця Жозеп Боррель піде з посади верховного представника Євросоюзу після формування нового складу Єврокомісії.
Посаду головного дипломата займе колишня прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. Її називають "залізною леді" Естонії та затятою противницею російського диктатора Володимира Путіна. Вона була оголошена в розшук російським МВС через "наругу над історичною пам'яттю та ворожість до Росії".
Каллас активно підтримує Україну, зокрема і вступ до ЄС та НАТО.
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