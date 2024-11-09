Главный дипломат ЕС прибыл в Киев

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель прибыл в Украину 9 ноября. Это его пятый визит с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Борреля в X (Twitter).

Как отметил глава дипломатии ЕС, это его последний визит в Украину на этом посту.

"Поддержка Украины со стороны ЕС была моим личным приоритетом во время моего мандата и будет оставаться в повестке ЕС", - написал он.

Боррель прибыл в столицу Украины на поезде. На вокзале его встретила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Фото: Боррель прибыл в Киев (x.com/JosepBorrellF)