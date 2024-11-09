Главный дипломат ЕС прибыл в Киев
Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель прибыл в Украину 9 ноября. Это его пятый визит с начала полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Борреля в X (Twitter).
Как отметил глава дипломатии ЕС, это его последний визит в Украину на этом посту.
"Поддержка Украины со стороны ЕС была моим личным приоритетом во время моего мандата и будет оставаться в повестке ЕС", - написал он.
Боррель прибыл в столицу Украины на поезде. На вокзале его встретила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.
Фото: Боррель прибыл в Киев (x.com/JosepBorrellF)
Напомним, в следующем месяце Жозеп Боррель уйдет с поста верховного представителя Евросоюза после формирования нового состава Еврокомиссии.
Пост главного дипломата займет бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Ее называют "железной леди" Эстонии и ярой противницей российского диктатора Владимира Путина. Она была объявлена в розыск российским МВД из-за "надругательства над исторической памятью и враждебности к России".
Каллас активно поддерживает Украину, в том числе и вступление в ЕС и НАТО.
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