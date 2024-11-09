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Главный дипломат ЕС прибыл в Киев

Киев, Суббота 09 ноября 2024 09:54
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Главный дипломат ЕС прибыл в Киев Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель прибыл в Украину 9 ноября. Это его пятый визит с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Борреля в X (Twitter).

Как отметил глава дипломатии ЕС, это его последний визит в Украину на этом посту.

"Поддержка Украины со стороны ЕС была моим личным приоритетом во время моего мандата и будет оставаться в повестке ЕС", - написал он.

Боррель прибыл в столицу Украины на поезде. На вокзале его встретила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Главный дипломат ЕС прибыл в Киев

Фото: Боррель прибыл в Киев (x.com/JosepBorrellF)

Напомним, в следующем месяце Жозеп Боррель уйдет с поста верховного представителя Евросоюза после формирования нового состава Еврокомиссии.

Пост главного дипломата займет бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Ее называют "железной леди" Эстонии и ярой противницей российского диктатора Владимира Путина. Она была объявлена ​​в розыск российским МВД из-за "надругательства над исторической памятью и враждебности к России".

Каллас активно поддерживает Украину, в том числе и вступление в ЕС и НАТО.

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Евросоюз Киев Жозеп Боррель Визит в Украину
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