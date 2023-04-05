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Головним пріоритетом допомоги Україні у повітрі для США є ППО, - Пентагон

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Середа 05 квітня 2023 18:47
Головним пріоритетом допомоги Україні у повітрі для США є ППО, - Пентагон Ілюстративне фото: у США вважають, що ППО є головним пріоритетом допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки вважають головним пріоритетом допомоги Україні у повітряній сфері передачу систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ заступника голови Комітету начальників штабів ЗС США адмірала Крістофера Грейді на безпековому форумі.

"Я сказав би, що насамперед у повітряній сфері, коли ми думаємо про те, як підтримати наших українських друзів, пріоритетом номер один зараз є протиповітряна оборона", - підкреслив Грейді.

За його словами, у США, зокрема, обговорюють підтримку можливостей протиповітряної оборони України, які є зараз, та застосування систем ППО в ході можливого контрнаступу.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що постачання Україні винищувачів F-16 обговорять із політичним керівництвом країн НАТО.

Також ми писали, що, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, країни Заходу затягують із постачанням нашій країні винищувачів, оскільки така техніка потребує обслуговування та великих фінансових витрат.

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