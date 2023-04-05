Головним пріоритетом допомоги Україні у повітрі для США є ППО, - Пентагон

Ілюстративне фото: у США вважають, що ППО є головним пріоритетом допомоги Україні (Getty Images)

Сполучені Штати Америки вважають головним пріоритетом допомоги Україні у повітряній сфері передачу систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ заступника голови Комітету начальників штабів ЗС США адмірала Крістофера Грейді на безпековому форумі.

"Я сказав би, що насамперед у повітряній сфері, коли ми думаємо про те, як підтримати наших українських друзів, пріоритетом номер один зараз є протиповітряна оборона", - підкреслив Грейді. За його словами, у США, зокрема, обговорюють підтримку можливостей протиповітряної оборони України, які є зараз, та застосування систем ППО в ході можливого контрнаступу.