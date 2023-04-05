Главным приоритетом помощи Украине в воздухе для США является ПВО, - Пентагон
Соединенные Штаты Америки считают главным приоритетом помощи Украине в воздушной сфере передачу систем ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление заместителя главы Комитета начальников штабов ВС США адмирала Кристофера Грейди на форуме по безопасности.
"Я бы сказал, что в первую очередь в воздушной сфере, когда мы думаем о том, как поддержать наших украинских друзей, приоритетом номер один сейчас является противовоздушная оборона", - подчеркнул Грейди.
По его словам, в США, в частности, обсуждают поддержание возможностей противовоздушной обороны Украины, которые есть сейчас, и применение систем ПВО в ходе возможного контрнаступления.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что поставки Украине истребителей F-16 обсудят с политическим руководством стран НАТО.
Также мы писали, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, страны Запада затягивают с поставками нашей стране истребителей, поскольку такая техника требует обслуживания и больших финансовых затрат.
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