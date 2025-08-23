Головні помилки при заморожуванні лисичок, які зруйнують смак

Серпень – сезон лисичок. Ці гриби часто прикрашають наші тарілки влітку. Вони чудово смакують у соусах та грибах. Але що робити, якщо у нас є надлишок, і ми не знаємо, як правильно їх заморозити?

Як зберігати лисички, щоб їхній смак залишався з нами навіть поза сезоном, пояснює РБК-Україна з посиланням на Onet.

Як заморозити лисички на зиму, щоб зберегти їхній смак?

Влітку аромат та смак лисичок полонить наші смакові рецептори. Але що робити із зайвими грибами? Звичайно, їх можна заморозити. Однак для цього потрібна належна підготовка. По-перше, пам’ятайте, що для заморожування потрібно вибирати лише свіжі, непошкоджені гриби з цілими капелюшками. Ви можете почистити їх невеликою щіточкою. По-друге, не замочуйте їх у воді. Найкраще промити їх під проточною водою.

Чому процес підготовки лисичок до заморожування такий важливий?

В іншому випадку вони стануть гіркими після заморожування та втратять всю свою кулінарну привабливість. Щоб запобігти цьому, очищені лисички можна піддавати впливу високих температур, тобто попередньо варити або пасерувати.

Тривалість зберігання грибів у морозильній камері також важлива. Не зберігайте лисички довше 8 місяців.

Чим так корисні лисички?

Лисички - корисні гриби, які містять багато вітамінів, мінералів, амінокислот та антиоксидантів. Вони покращують зір, зміцнюють імунітет, допомагають боротися з гельмінтами та мають протизапальні властивості.

Також лисички позитивно впливають на роботу печінки та можуть бути корисними при лікуванні гепатиту та ожиріння.