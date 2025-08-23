ua en ru
Сб, 23 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Главные ошибки при заморозке лисичек, которые разрушат вкус

Суббота 23 августа 2025 10:22
UA EN RU
Главные ошибки при заморозке лисичек, которые разрушат вкус Фото: Как правильно замораживать лисички (diapason.com.ua)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Август - сезон лисичек. Эти грибы часто украшают наши тарелки летом. Они прекрасно сочетаются в соусах и грибах. Но что делать, если у нас есть избыток, и мы не знаем, как правильно их заморозить?

Как хранить лисички, чтобы их вкус оставался с нами даже вне сезона, объясняет РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Как заморозить лисички на зиму, чтобы сохранить их вкус?

Летом аромат и вкус лисичек пленяет наши вкусовые рецепторы. Но что делать с лишними грибами? Конечно, их можно заморозить. Однако для этого нужна надлежащая подготовка. Во-первых, помните, что для замораживания нужно выбирать только свежие, неповрежденные грибы с целыми шляпками. Вы можете почистить их небольшой щеточкой. Во-вторых, не замачивайте их в воде. Лучше всего промыть их под проточной водой.

Почему процесс подготовки лисичек к заморозке так важен?

В противном случае они станут горькими после замораживания и потеряют всю свою кулинарную привлекательность. Чтобы предотвратить это, очищенные лисички можно подвергать воздействию высоких температур, то есть предварительно варить или пассеровать.

Продолжительность хранения грибов в морозильной камере также важна. Не храните лисички дольше 8 месяцев.

Чем так полезны лисички?

Лисички - полезные грибы, которые содержат много витаминов, минералов, аминокислот и антиоксидантов. Они улучшают зрение, укрепляют иммунитет, помогают бороться с гельминтами и обладают противовоспалительными свойствами.

Также лисички положительно влияют на работу печени и могут быть полезными при лечении гепатита и ожирения.

Вас может заинтересовать

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грибы Здоровье Здоровое питание
Новости
Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель МиГ-29: пилот погиб
Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель МиГ-29: пилот погиб
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"