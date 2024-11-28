Новий рік-2025. Як міста України готуються до свят та де вже встановлюють ялинку (фото)

До Різдва та Нового року в Україні почали монтувати головні ялинки. Однак, деякі регіони вирішили відмовитися від масових святкувань та прикрашання ялинок. Зокрема, Кропивницький, Черкаси, Чернігів, Вінниця та Житомир.

Київ та область

Головну ялинку країни почнуть встановлювати вже 2 грудня. А урочисте відкриття заплановане на День святого Миколая, 6 грудня.

Як і в попередні роки, ялинка буде встановлена на території Софійської площі. Зокрема, до 10 січня 2025 року. Крім того, на Софійській площі будуть облаштовані: фотозони з QR-кодами благодійних фондів та 2 будиночки з сувенірною продукцією

В місті Ірпінь Київської області вже почали монтувати головну ялинку. Це місто почало підготовку до Різдва та Нового року найпершим в області.

За традицією, головна міська ялинка засяє вже 6 грудня на Центральній площі Ірпіня. А поки на площі встановили каркас, який незабаром доповнять штучними гілками та прикрасами.

У місті Буча також почалася підготовка до зимових свят. На Київській площі вже встановлюють головну ялинку міста.

Як і головну ялинку країни, бучанську - встановлюють за підтримки меценатів. Її прикрасять іграшками, що вже стали символом бучанських свят торік.

Харків

Головну ялинку міста Харків встановили на станції метро "Університет" минулого тижня. Водночас усі інші зимові інсталяції додали лише сьогодні. Проте ілюмінація почне працювати з 1 грудня.

До Різдва та Нового року у місті планують прикрасити кілька станцій метро. Як і торік, на станціях метрополітену проводитимуть святкові заходи для дітей. Однак, основні події відбуватимуться на станції метро "Університет".

Окрім цього, вперше з початку повномасштабного вторгнення, в центрі міста засяють святкові інсталяції. Зокрема, на площі Свободи, біля оперного театру та у саду Шевченка.

Рівне

Цьогоріч головну святкову ялинку в місті Рівне мають встановити на Театральній площі. Водночас монтувати ялинку буде Рівненський академічний український музично-драматичний театр, а не місто.

Урочисте відкриття ялинки відбудеться 6 грудня - в День святого Миколая. Окрім цього, в цей день у місті розпочнеться тижневий "Скрудж Фест". На фестивалі будуть показувати українські та світові різдвяні вистави. "Скрудж Фест" також матиме святковий ярмарок, локації з різдвяними майстер-класами та фотозони.

Луцьк

27 листопада, в Луцьку почали підготовку до Різдва та Нового року. Очікується, що на Театральному майдані буде прикрашено аж 3 ялинки.

До того ж, у місті планують встановити святкову ілюмінацію. Зокрема, на проспекті Волі та вулиці Лесі Українки. Центральні ялинки та ілюмінацію увімкнуть у переддень Святого Миколая - 5 грудня. Проте, точна дата поки що невідома.

На період зимових свят у Луцьку планують провести низку заходів. У місті проведуть: благодійний різдвяний ярмарок, фестиваль вертепів "З Різдвом Христовим", творчий проєкт "Різдвяна майстерня" та інші.

Чернівці

Головну святкову ялинку у Чернівцях встановлять на проїжджій частині вулиці Героїв Майдану. Зокрема, навпроти скверу Дня вишиванки. Зауважимо, що у цей час рух на вулиці Героїв Майдану перекриють.

За словами заступника міського голови Чернівецької міської ради Юрія Лесюка, ялинка буде штучною та без ілюмінацій. Іграшки для неї, ймовірно, робитимуть діти.

Івано-Франківськ

Цьогоріч головна ялинка Івано-Франківська буде штучною. Це новорічне дерево обладнане 3D-ілюмінацією з програмним контролером та з різними світловими функціями.

У 2024 році святкову ялинку встановлять не там, де завжди - на Вічевому майдані. Її поставлять на площі біля міського озера. Проте, дату урочистого відкриття головної ялинки повідомлять згодом.

Тернопіль

У понеділок, 25 листопада, у Тернополі почали монтувати головну міську ялинку. Цьогоріч, як і в попередні роки, новорічне дерево буде штучним.

Урочисте відкриття ялинки заплановане на День святого Миколая, 6 грудня. Біля неї встановлять традиційний різдвяний вертеп, а дерево прикрасять патріотичними іграшками ручної роботи.

Окрім того, у період новорічно-різдвяних свят у Тернополі працюватиме Казкова резиденція. А також, тематичні фотозони та різноманітні майстер-класи.