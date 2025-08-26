ua en ru
Ці джинси - головний тренд літа й осені: приклад від Дженніфер Лопес

Вівторок 26 серпня 2025 13:37
UA EN RU
Ці джинси - головний тренд літа й осені: приклад від Дженніфер Лопес Дженніфер Лопес (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Білі джинси - несподіваний, але впевнений фаворит осені 2025. Хоча цей елемент гардероба традиційно асоціюється з літніми образами, стилісти дедалі частіше включають білі джинси до осінніх капсул, поєднуючи їх з теплими фактурами, об'ємними светрами й класичними пальтами.

Детальніше про те, з чим носити білі джинси в новому сезоні, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Дженніфер Лопес.

Який "лук" вибрала співачка

Верх

Біле худі з капюшоном і мінімалістичною вишивкою синього кольору на грудях. Ця річ додає образу комфорту та легкості.

Під нього співачка вдягла білу сорочку, створивши стильний ансамбль. Зазначимо, що сорочку можна підібрати і контрастного відтінку.

Низ

Білі джинси прямого крою, що вигідно підкреслюють стрункі ноги.

Співачка вибрала трохи вкорочену модель штанів, які відкривають щиколотки. Монохромний білий низ і верх створюють чистий і свіжий вигляд.

Ці джинси - головний тренд літа й осені: приклад від Дженніфер ЛопесБілі джинси - мастхев на літо та осінь (фото: instagram.com/jlo)

Взуття

На ногах у Дженніфер сліпони в смужку, які ще називають еспадрильї. Смугастий принт додає цікавий акцент до однотонного образу.

Весь ансамбль має дуже гармонійний вигляд. Це ідеальний приклад стилю casual chic, де комфорт поєднується з елегантністю. Образ артистки завершують сонцезахисні окуляри на голові та мінімалістичні прикраси.

Ці джинси - головний тренд літа й осені: приклад від Дженніфер ЛопесДженніфер Лопес задає тренди (фото: instagram.com/jlo)

Чому білі джинси - тренд 2025

Білі джинси дійсно є одним з головних трендів 2025 року, і їхня популярність триватиме до осені. Причина в тому, що вони стали універсальним мастхевом, який може бути основою як літнього, так і осіннього гардероба.

Універсальність

Це вже не просто річ для літа. Дизайнери та інфлюенсери активно показують, як білий денім гармонійно поєднується зі щільними осінніми тканинами: твідом, вовною, шкірою і кашеміром.

Свіжість і елегантність

Білий колір надає будь-якому образу свіжості й охайності. Він візуально "полегшує" осінній гардероб, який зазвичай складається з темних і насичених відтінків, а також робить його більш вишуканим.

Гра на контрасті

Білі джинси дозволяють створювати цікаві контрасти. Вони мають чудовий вигляд з чорним, коричневим, сірим, а також з яскравими акцентними кольорами. Це дає безліч варіантів для створення стильних і незвичайних луків.

Ці джинси - головний тренд літа й осені: приклад від Дженніфер ЛопесДженніфер Лопес показала модні джинси (фото: instagram.com/jlo)

Які моделі вибрати на осінь

Прямий крій

Це класичний і універсальний варіант, що підходить майже всім. Він створює витончений і елегантний силует, що ідеально поєднується з елементами офісного і повсякденного стилів.

Широкі моделі

Джинси-палаццо і широкі джинси з високою талією залишаються на піку популярності. Вони надають образу динамічності та комфорту. Їх можна носити з обтягуючим верхом, щоб збалансувати пропорції або з об'ємним светром для більш розслабленого образу.

Кльош

Джинси, що розширюються від коліна або стегна, знову в моді. Вони підкреслюють довжину ніг і надають нотку богемного шику. Ця модель має чудовий вигляд із взуттям на підборах або на платформі.

Карго

Функціональні джинси з накладними кишенями залишаються актуальними, особливо для любителів streetstyle. Білий колір робить цю модель більш м'якою і жіночною.

Ці джинси - головний тренд літа й осені: приклад від Дженніфер ЛопесДженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

