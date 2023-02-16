Головне - зміцнюється "броньований кулак". Резніков підвів підсумки візиту в Брюссель

Українська делегація завершила дводенну роботу у Брюсселі в рамках "Рамштайну". Вже незабаром "броньований кулак" зможе вирішувати поставлені йому завдання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра оборони України Олексія Резнікова.

За словами міністра, сьогодні українська делегація порушувала питання щодо практичних аспектів "танкової коаліції". Зокрема були зроблені важливі кроки.

"Головне – зміцнюється "броньований кулак", який за кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу", - пише Резніков.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Польща, Норвегія, Канада та Іспанія вже завершили батальйон танків Leopard 2A4 для України. Також до коаліції приєдналась Фінляндія.

Остін під час засідання у форматі "Рамштайн" заявив, що вісім країн нададуть Україні танки Leopard німецького виробництва. Крім того, США та Чехія дадуть додаткові танки до вже отриманих від Польщі Т-72.

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