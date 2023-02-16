Главное - укрепляется "бронированный кулак". Резников подвел итоги визита в Брюссель

Украинская делегация завершила двухдневную работу в Брюсселе в рамках "Рамштайна". Уже в скором времени "бронированный кулак" сможет решать поставленные ему задачи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра обороны Украины Алексея Резникова.

Как отметил министр, результаты встречи оптимистичны: угрозы с неба получат лучший отпор;

войско будет лучше снабжено боеприпасами;

больше наших воинов получат качественную подготовку. "Главное - укрепляется "бронированный кулак", который через несколько месяцев сможет решать задачу в соответствии с замыслом главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и Генерального штаба", - пишет Резников. По словам министра, сегодня украинская делегация поднимала вопрос о практических аспектах "танковой коалиции". В частности, были сделаны важные шаги.