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Главное - укрепляется "бронированный кулак". Резников подвел итоги визита в Брюссель

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинская делегация завершила двухдневную работу в Брюсселе в рамках "Рамштайна". Уже в скором времени "бронированный кулак" сможет решать поставленные ему задачи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра обороны Украины Алексея Резникова.

Как отметил министр, результаты встречи оптимистичны:

  • угрозы с неба получат лучший отпор;
  • войско будет лучше снабжено боеприпасами;
  • больше наших воинов получат качественную подготовку.

"Главное - укрепляется "бронированный кулак", который через несколько месяцев сможет решать задачу в соответствии с замыслом главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и Генерального штаба", - пишет Резников.

По словам министра, сегодня украинская делегация поднимала вопрос о практических аспектах "танковой коалиции". В частности, были сделаны важные шаги.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Польша, Норвегия, Канада и Испания уже завершили батальон танков Leopard 2A4 для Украины. Также к коалиции присоединилась Финляндия.

Остин во время заседания в формате "Рамштайн" заявил, что восемь стран предоставят Украине танки Leopard немецкого производства. Кроме того, США и Чехия дадут дополнительные танки к уже полученным от Польши Т-72.

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