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Головне завдання виконано. Українські рятувальники у Словенії змінили напрямок русла ріки

Фото: українські рятувальники у Словенії змінили напрямок русла річки (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Константин Широкун

Українські рятувальники у Словенії змінили напрямок русла на одній із ділянок річки Савінья під час відновлювальних робіт після великої повені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС України.

"Це було основним завданням на одній із локацій. Роботи проводилися для того, щоб зміцнити від подальшого зсуву та розмивання протилежний берег і таким чином запобігти руйнуванню житлових будинків", - зазначили у ДСНС.

Повідомляється, що українські фахівці працювали упродовж п'яти днів. За допомогою екскаваторів у межах русла річки було переміщено близько чотирьох тисяч кубічних метрів каменю, піску та мулу.

Усього з початку робіт у Словенії фахівці ДСНС України розчистили 870 метрів русла, облаштували понад 200 м греблі та зміцнили близько 500 м берегової лінії.

Крім того, рятувальники допомогли місцевим жителям у розбиранні будинку та трьох дерев'яних конструкцій, які були зруйновані внаслідок повені.

Масштабна повінь у Словенії

Зливи, що обрушилися на Словенію на початку серпня, спричинили масштабні повені. Усього випало від 100 до 200 мм опадів, внаслідок чого затопило території у центрі та на півночі країни. Річки вийшли з берегів, було зафіксовано зсуви, цілі міста залишилися без електроенергії.

Представник МЗС України Олег Ніколенко заявляв, що Україна готова надати Словенії вертоліт для проведення рятувальних операцій через масштабну повінь у країні.

Після цього понад 50 українських рятувальників вирушили до Словенії для проведення відновлювальних робіт.

Детальніше про руйнівну повінь у Словенії читайте у матеріалі РБК-Україна.

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