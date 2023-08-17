ua en ru
Чт, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Головне завдання виконано. Українські рятувальники у Словенії змінили напрямок русла ріки

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Четвер 17 серпня 2023 02:18
Головне завдання виконано. Українські рятувальники у Словенії змінили напрямок русла ріки Фото: українські рятувальники у Словенії змінили напрямок русла річки (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Константин Широкун

Українські рятувальники у Словенії змінили напрямок русла на одній із ділянок річки Савінья під час відновлювальних робіт після великої повені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС України.

"Це було основним завданням на одній із локацій. Роботи проводилися для того, щоб зміцнити від подальшого зсуву та розмивання протилежний берег і таким чином запобігти руйнуванню житлових будинків", - зазначили у ДСНС.

Повідомляється, що українські фахівці працювали упродовж п'яти днів. За допомогою екскаваторів у межах русла річки було переміщено близько чотирьох тисяч кубічних метрів каменю, піску та мулу.

Усього з початку робіт у Словенії фахівці ДСНС України розчистили 870 метрів русла, облаштували понад 200 м греблі та зміцнили близько 500 м берегової лінії.

Головне завдання виконано. Українські рятувальники у Словенії змінили напрямок русла ріки

Крім того, рятувальники допомогли місцевим жителям у розбиранні будинку та трьох дерев'яних конструкцій, які були зруйновані внаслідок повені.

Масштабна повінь у Словенії

Зливи, що обрушилися на Словенію на початку серпня, спричинили масштабні повені. Усього випало від 100 до 200 мм опадів, внаслідок чого затопило території у центрі та на півночі країни. Річки вийшли з берегів, було зафіксовано зсуви, цілі міста залишилися без електроенергії.

Представник МЗС України Олег Ніколенко заявляв, що Україна готова надати Словенії вертоліт для проведення рятувальних операцій через масштабну повінь у країні.

Після цього понад 50 українських рятувальників вирушили до Словенії для проведення відновлювальних робіт.

Детальніше про руйнівну повінь у Словенії читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС Словения
NEWS
Зеленський про атаку на українські порти: навмисний удар РФ по безпеці низки народів
Зеленський про атаку на українські порти: навмисний удар РФ по безпеці низки народів
DAILY
Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза
Ірина Гамерськашеф-редактор відділу новин Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза