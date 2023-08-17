Главная задача выполнена. Украинские спасатели в Словении изменили направление русла реки

Украинские спасатели в Словении изменили направление русла на одном из участков реки Савинья в ходе восстановительных работ после крупного наводнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС Украины.

"Это было основной задачей на одной из локаций. Работы проводились для того, чтобы укрепить от дальнейшего оползня и размывания противоположный берег и таким образом предотвратить разрушение жилых домов", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что украинские специалисты работали в течение пяти дней. С помощью экскаваторов в пределах русла реки было перемещено около четырех тысяч кубических метров камня, песка и ила.

Всего с начала работ в Словении специалисты ГСЧС Украины расчистили 870 метров русла, обустроили более 200 м дамбы и укрепили около 500 м береговой линии.

Кроме того, спасатели помогли местным жителям в разборке дома и трех деревянных конструкций, которые были разрушены в результате наводнения.

Масштабное наводнение в Словении

Проливные дожди, которые обрушились на Словению в начале августа, повлекли за собой масштабные наводнения. Всего выпало от 100 до 200 мм осадков, в результате чего затопило территории в центре и на севере страны. Реки вышли из берегов, были зафиксированы оползни, целые города остались без электроэнергии.

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявлял, что Украина готова предоставить Словении вертолет для проведения спасательных операций из-за масштабного наводнения в стране.

После этого более 50 украинских спасателей отправились в Словению для проведения восстановительных работ.

Подробнее о разрушительном наводнении в Словении читайте в материале РБК-Украина.