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Головне завдання у Росії сьогодні, це знизити темпи постачання зброї для України, - Подоляк

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Росія хоче знизити темпи постачання озброєння Україні заради того, щоб накопичити власні сили та знищити ще більше населених пунктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі національного телемарафону.

"Розумієте, головне завдання для Росії - це знизити темпи постачання та переговорів. Тому що вони можуть знову накопичити певний ресурс, а в них, на відміну від лютого 2022 року, у них зараз інша армія. Вона менш професійна, в неї багато старої техніки. Техніки 50-х та 60-х років. Радянська стара техніка", - сказав Подоляк.

Він зауважив, що держава-агресор наразі хоче добитись паузи у постачанні озброєння Україні від партнерів. Це дасть змогу окупантам просунутись на українські землі глибше та знищити більше населених пунктів.

"РФ хоче отримати маленьку паузу в нашому постачанні, щоб відтиснути нас і зайти ще на 10-20-30 км на територію України, і знищувати населені пункти. А потім казати, що це треба зупиняти й що вона (Росія - ред.) нібито не програє. І після цього Росія буде просити Європу змусити нас до переговорів. Це примітивна тактика, але вона може спрацювати", - підкреслив він.

Як повідомлялося, в Інституті вивчення війни заявили, що росіяни намагалися маніпулювати темою переговорів у грудні 2022 року, щоб затримати постачання західних танків та підготуватися до нового великого наступу.

Нагадаємо, нещодавно в російському МЗС захотіли прямих перемовин з Україною і без посередників.

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