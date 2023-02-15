Главная задача у России сегодня - снизить темпы поставки оружия для Украины, - Подоляк

"Понимаете, главная задача для России - это снизить темпы поставок и переговоров. Потому что они могут снова накопить определенный ресурс, а у них, в отличие от февраля 2022 года, у них сейчас другая армия. Она менее профессиональна, у нее много старой техники". Техники 50-х и 60-х годов. Советская старая техника", - сказал Подоляк.

Он отметил, что государство-агрессор пока хочет добиться паузы в поставках вооружения Украине от партнеров. Это позволит кафиров продвинуться на украинские земли глубже и уничтожить больше населенных пунктов.

"РФ хочет получить маленькую паузу в нашей поставке, чтобы оттеснить нас и зайти еще на 10-20-30 км на территорию Украины, и уничтожать населенные пункты. А потом говорить, что это надо останавливать и что она (Россия - ред.) якобы не проиграет. И после этого Россия будет просить Европу заставить нас к переговорам. Это примитивная тактика, но она может сработать", - подчеркнул он.